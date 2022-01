Maturo: “Piena solidarietà al Presidente del Consiglio comunale di Telese Terme” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio esprimere a nome mio e dell’intera amministrazione comunale di Cusano Mutri Piena e incondizionata solidarietà al Presidente del Consiglio comunale di Telese Terme Maria Venditti”. Così Giuseppe Maria Maturo – sindaco di Cusano Mutri – in riferimento a quanto accaduto al Presidente del Consiglio comunale di Telese Terme e Consigliere con delega ai Servizi Sociali Maria Venditti, vittima di violenti attacchi verbali da parte di un gruppo di no – vax dopo aver pubblicato sulla propria pagina facebook un post sull’’Open day vaccinale per la fascia di età 5-14 anni organizzato dal Comune di Telese ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio esprimere a nome mio e dell’intera amministrazionedi Cusano Mutrie incondizionataaldeldiMaria Venditti”. Così Giuseppe Maria– sindaco di Cusano Mutri – in riferimento a quanto accaduto aldeldie Consigliere con delega ai Servizi Sociali Maria Venditti, vittima di violenti attacchi verbali da parte di un gruppo di no – vax dopo aver pubblicato sulla propria pagina facebook un post sull’’Open day vaccinale per la fascia di età 5-14 anni organizzato dal Comune di...

Advertising

anteprima24 : ** #Maturo: “Piena solidarietà al Presidente del Consiglio comunale di Telese Terme” ** - thevimmies : No ma raga ma Daniele stra maturo per avere 14/15 anni oh. La famiglia Zenzola piena di scoperte ?? #Amici21 - harrysvvodkaa : @cutelikejdb Molto maturo e razionale, grazie mille! Ci ho tenuto tanto in passato, adesso sono veramente stanca ma… - Atosato62871 : RT @Atosato62871: @MelissaRiccix Mi fa davvero piacere. .. Che ne dici di questo bel cazzone di uomo maturo di 50 anni in piena forma? Se s… - Atosato62871 : @MelissaRiccix Mi fa davvero piacere. .. Che ne dici di questo bel cazzone di uomo maturo di 50 anni in piena forma… -

Ultime Notizie dalla rete : Maturo Piena Il marketing dei Grizzlies ... stesso fisico e stesso ruolo di Casarin, ma 3 anni di più, quindi più maturo e con una esperienza ... quando in piena trance agonistica, saltato in mezzo al pubblico festante ha rifiutato di battere il ...

Quirinale, Federico Conte (LeU): "Con Berlusconi si rischia Italia divisa" ... un profilo come quello di Giuliano Amato per intenderci e, se fosse maturo il tempo di una ... Siamo in piena pandemia ancora, come valuta l'operato del governo? Secondo lei Draghi potrebbe fare di più?...

Maturo: “Piena solidarietà al Presidente del Consiglio comunale di Telese Terme” anteprima24.it L'oroscopo di martedì 18 gennaio: Mercurio in trigono a Bilancia, giù Acquario Oroscopo e previsioni zodiacali della giornata di martedì 18 gennaio: Luna piena in Leone, Capricorno pensa troppo ...

QUIRINALE, TORTO: “PIENA FIDUCIA NEL PRESIDENTE CONTE, MOVIMENTO COMPATTO” ROMA – “Ancora una volta sulla stampa si leggono notizie false che hanno come unico scopo quello di colpire il presidente Conte e fare il male del MoVimento. Anche oggi, a seguito dell’assemblea dei p ...

... stesso fisico e stesso ruolo di Casarin, ma 3 anni di più, quindi piùe con una esperienza ... quando intrance agonistica, saltato in mezzo al pubblico festante ha rifiutato di battere il ...... un profilo come quello di Giuliano Amato per intenderci e, se fosseil tempo di una ... Siamo inpandemia ancora, come valuta l'operato del governo? Secondo lei Draghi potrebbe fare di più?...Oroscopo e previsioni zodiacali della giornata di martedì 18 gennaio: Luna piena in Leone, Capricorno pensa troppo ...ROMA – “Ancora una volta sulla stampa si leggono notizie false che hanno come unico scopo quello di colpire il presidente Conte e fare il male del MoVimento. Anche oggi, a seguito dell’assemblea dei p ...