Marta Fascina? Non mi risulta nemmeno che Mariarosaria Rossi | l' ultima vergogna contro Berlusconi | fino a dove si spinge

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)è intervenuta ai microfoni di Un giorno da pecora, la trasmissione in onda su Rai Radio1. La senatrice è stata invitata a commentare gli ultimi sviluppi sul Quirinale, con Silvioche non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve sulla sua candidatura, dato che mancherebbero i voti necessari per essere eletto. “Non so se si candiderà - ha dichiarato - lui avrà valutato che l'impegno lo porterebbe a stare lontano da casa e dalle sue cose per molti anni”. “Se non concorrerà a queste elezioni sarà per questo - ha aggiunto - per motivi anche di salute, avendo avuto il Covid e subito un intervento al cuore. Secondo me sta considerando anche questo”. Laè stata per anni una fedelissima del Cavaliere, tanto che i suoi avversari la chiamavano “la badante di Silvio”, soprannome che ...