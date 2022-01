Marika Fruscio super sexy | e mostra fiera il suo nuovo portachiavi del Napoli

sauron5757 : RT @dea_channel: e buonanotte con la divina Marika Fruscio ???????????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: e buonanotte con la divina Marika Fruscio ???????????????? - Giusepp29817429 : @dea_channel Buongiorno Marika Fruscio sono Giuseppe tuo amico - LegnNapu : RT @dea_channel: e buonanotte con la divina Marika Fruscio ???????????????? - amandiosacramen : RT @dea_channel: e buonanotte con la divina Marika Fruscio ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Marika Fruscio

BlogLive.it

Da "Le donne nel pallone" di Telenova, condotto da Stefania Cattaneo, Francesca Buriani e Denada Sheshi; passando per, presentatrice napoletana di Italia 7 Gold. "Era la mia primissima ...... fatta di piedi nell'acqua edi foglie, di pleniluni e tramonti, di notti in tenda e caccia ... Poi di nuovo con, costretta dalla nascita su una sedia a rotelle per via di una tetraparesi ...Marika Fruscio si mostra fiera nella sua napoletanità. La conduttrice ha condiviso infatti sui social le immagini del nuovo portachiavi ...Fan impazziti di fronte all'assurda bellezza e alle curve da sogno dell'incantevole Marika Fruscio, senza veli le sue forme da urlo sono in bella vista.