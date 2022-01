Marco Serra, dopo il disastro contro il Milan il dramma: durante la notte... com'è ridotto, indiscrezioni sconcertanti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sin dal fischio prima del tiro a giro di Messias, il 39enne arbitro torinese Marco Serra ha subito capito di aver sbagliato. Alzando il braccio e scusandosi con i giocatori del Diavolo. Subito ha stupito il grande gesto di Rebic, che ha capito e compreso l'arbitro, afferrando dolcemente con entrambe le mani il suo viso. Ma per Serra, dopo l'evidente errore di San Siro che ha compromesso la vittoria al Milan, deve partire obbligatoriamente il periodo “di purgatorio” per mettere da parte la tensione e le incertezze dovute all'errore, come regolarmente fa l'Aia dopo uno sbaglio evidente di un proprio tesserato. Ecco dunque che ripartirà dalla Serie B dopo un turno di stop e la pausa Nazionali, prima però sarà al Var oggi in Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia, già designato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sin dal fischio prima del tiro a giro di Messias, il 39enne arbitro torineseha subito capito di aver sbagliato. Alzando il braccio e scusandosi con i giocatori del Diavolo. Subito ha stupito il grande gesto di Rebic, che ha capito e compreso l'arbitro, afferrando dolcemente con entrambe le mani il suo viso. Ma perl'evidente errore di San Siro che ha compromesso la vittoria al, deve partire obbligatoriamente il periodo “di purgatorio” per mettere da parte la tensione e le incertezze dovute all'errore, come regolarmente fa l'Aiauno sbaglio evidente di un proprio tesserato. Ecco dunque che ripartirà dalla Serie Bun turno di stop e la pausa Nazionali, prima però sarà al Var oggi in Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia, già designato ...

