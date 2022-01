Marco Masini, le foto del concerto all’Auditorium Parco Della Musica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marco Masini si è esibito lunedì 17 gennaio nella Sala Santa Cecilia delll’Auditorium Parco Della Musica di Roma con la data capitolina del “30th Anniversary” tour che celebra 30 anni di carriera artistica in un’atmosfera intima ed elegante. Marco Masini il live “30th Anniversary” all’Auditorium Parco Della Musica di Roma Il tour dell’artista fiorentino segue l’uscita del nuovo album antologico Masini +1, 30th Anniversary, pubblicato nel febbraio 2020 contenente 4 inediti, tra cui il brano sanremese “Il confronto”, e 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici. Alcuni dei più importanti artisti del panorama Musicale italiano hanno infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)si è esibito lunedì 17 gennaio nella Sala Santa Cecilia delll’Auditoriumdi Roma con la data capitolina del “30th Anniversary” tour che celebra 30 anni di carriera artistica in un’atmosfera intima ed elegante.il live “30th Anniversary”di Roma Il tour dell’artista fiorentino segue l’uscita del nuovo album antologico+1, 30th Anniversary, pubblicato nel febbraio 2020 contenente 4 inediti, tra cui il brano sanremese “Il confronto”, e 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici. Alcuni dei più importanti artisti del panoramale italiano hanno infatti ...

