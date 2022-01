Manuel Bortuzzo e Lulù | l’annuncio fa impazzire gli italiani | emozione alle stelle

Advertising

LGrullita : A te che hai reso la mia vita bella da morire.. a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più... qualc… - simonacuore74 : Un'altra foto postata da Frank, su Istagram! Il vento sta' cambiando, Manuel sta' tornando a casa! Papa' Bortuzzo,… - FrancescaRigog1 : RT @antofede01: Ragazzi andate a seguire la nuova pagina della coppia Manuel e Lulu si chiama franco bortuzzo #gfvip - fairytale10101 : RT @antofede01: Ragazzi andate a seguire la nuova pagina della coppia Manuel e Lulu si chiama franco bortuzzo #gfvip - Pao00048690 : RT @antofede01: Ragazzi andate a seguire la nuova pagina della coppia Manuel e Lulu si chiama franco bortuzzo #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

A guardarli ora nessuno ci avrebbe scommesso nulla sulla relazione trae Lulù Selassié . A dispetto dei pronostici infatti i due oggi si dichiarano più innamorati che mai, tanto che ...... nelle ultime ore, è ritornata al centro dell'attenzione per via di alcune dichiarazioni sul suo futuro con. Gf Vip 6,e Lulù si sposano? Tra i due, infatti, dopo alti e bassi, ...Si fanno grandi progetti futuri nella casa del GF Vip. In una recente chiacchierata sembra infatti che tiri aria di matrimonio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.Lulù sgancia la bomba al Grande Fratello VIP. Dopo l'esclusione di Manuel Bortuzzo dal ruolo di Romeo nel nuovo spettacolo teatrale, rivela che in ...