Malattie rare, Petrangolini (Altems): "Da pazienti forte spinta su telemedicina" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. - "La telemedicina è per le associazioni pazienti tra le priorità del Servizio sanitario nazionale nel pieno dell'emergenza sanitaria e nel post - Covid. Da oltre un anno c'è una forte ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. - "Laè per le associazionitra le priorità del Servizio sanitario nazionale nel pieno dell'emergenza sanitaria e nel post - Covid. Da oltre un anno c'è una...

Advertising

TV7Benevento : Malattie rare, Petrangolini (Altems): 'Da pazienti forte spinta su telemedicina'... - assigulliver : #Malattierare, a che punto siamo in Italia (e in Europa) - MVDiSangro : RT @ICompetitivita: Malattie rare, a che punto siamo in Italia ???? (e in Europa ????). Sul nostro sito ?? l’approfondimento della ricercatrice… - MVDiSangro : RT @paolabinetti: @ICompetitivita @MVDiSangro @OssMalattieRare @OsFarmaciOrfani @Am_Parente @francemoccia @effemacchia @AScopinaro @EleMazz… - EleMazzoni : RT @ICompetitivita: Malattie rare, a che punto siamo in Italia ???? (e in Europa ????). Sul nostro sito ?? l’approfondimento della ricercatrice… -