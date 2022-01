Maid: la serie Netflix che parla di violenza psicologica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Maid: la serie Netflix che parla di forza, di determinazione e di dolore. La violenza psicologica: l’acido invisibile che corrode l’anima Maid è una miniserie televisiva statunitense, di genere drammatico. Essa è ispirata al memoir di Stephanie Land “Domestica: Lavoro duro, Paga Bassa, e la voglia di sopravvivere di una Madre”. La serie è stata creata da Molly Smith Metzler. Ha debuttato su Netflix il 1º Ottobre 2021 e si articola in ben 10 episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno: Tutto a un dollaro I Pony Vetro di mare Cashmere Il ladro M Formaggina A caccia dell’orso Celeste Schiocchi La trama: il frutto una violenza reiterata Ogni episodio mette in risalto un particolare della ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 gennaio 2022): lachedi forza, di determinazione e di dolore. La: l’acido invisibile che corrode l’animaè una minitelevisiva statunitense, di genere drammatico. Essa è ispirata al memoir di Stephanie Land “Domestica: Lavoro duro, Paga Bassa, e la voglia di sopravvivere di una Madre”. Laè stata creata da Molly Smith Metzler. Ha debuttato suil 1º Ottobre 2021 e si articola in ben 10 episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno: Tutto a un dollaro I Pony Vetro di mare Cashmere Il ladro M Formaggina A caccia dell’orso Celeste Schiocchi La trama: il frutto unareiterata Ogni episodio mette in risalto un particolare della ...

