Mafia foggiana, cosa sappiamo sull'organizzazione criminale più sottovalutata in Italia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Quarta Mafia è la meno raccontata e conosciuta tra le organizzazioni criminali del nostro Paese. Una sottovalutazione assolutamente ingiustificata che ne ha favorito la crescita. La fotografa molto bene, nel 2020, la relazione semestrale della Direzione Distrettuale AntiMafia, un documento sempre attuale, una sorta di guida attraverso luoghi, protagonisti e interessi criminali. Leggi su tg24.sky

