Macron | sosterremo diritto iniziativa legislativa Europarlamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Macron sosterremo

Tiscali.it

lo ha detto all'inizio del suo discorso davanti alla plenaria del Parlamento europeo, a nome della presidenza semestrale di turno del Consiglio Ue, ricordando che è una posizione inclusa anche ...... estremamente inquietante è il motivo della "cornificazione" di:"Berlino vuole mantenere il ... specifica Die Zeit, aggiungendo: "il processo di appalto e certificazione per la ...Il governo francese “non lascerà mai” cadere EDF e sosterrà l’azienda nell’affrontare le difficoltà legate alle misure politiche per limitare l’aumento dei prezzi dell’elettricità per i consumatori. L ...Strasburgo, 19 gen. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato, oggi a Strasburgo, l'impegno a sostenere, insieme al ...