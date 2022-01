“Ma che amica sei Katia?”: quello che ha detto su Soleil è imperdonabile per il web (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Katia Ricciarelli a quanto pare, nell’ultima puntata del Gf Vip, ha detto qualcosa di poco piacevole su Soleil. E le sue dichiarazioni hanno scatenato il popolo del web. Katia-Ricciarelli-Soleil-Sorge-AltranotiziaKatia Ricciarelli e Soleil Sorge insieme a Manila Nazzaro hanno stretto un bellissimo rapporto in questi mesi. Tuttavia in questi ultimi giorni e con l’ingresso nella casa di Delia Duran, moglie di Alex Belli, qualcosa sembra essere cambiato. Alla luce di questo, le ultime dichiarazioni della celebre cantante sulla Sorge, nel corso della puntata di lunedì scorso, hanno riscosso molta attenzione sul web. Katia Ricciarelli, quello che ha detto su Soleil è ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Ricciarelli a quanto pare, nell’ultima puntata del Gf Vip, haqualcosa di poco piacevole su. E le sue dichiarazioni hanno scatenato il popolo del web.-Ricciarelli--Sorge-AltranotiziaRicciarelli eSorge insieme a Manila Nazzaro hanno stretto un bellissimo rapporto in questi mesi. Tuttavia in questi ultimi giorni e con l’ingresso nella casa di Delia Duran, moglie di Alex Belli, qualcosa sembra essere cambiato. Alla luce di questo, le ultime dichiarazioni della celebre cantante sulla Sorge, nel corso della puntata di lunedì scorso, hanno riscosso molta attenzione sul web.Ricciarelli,che hasuè ...

Advertising

Antonio_Tajani : Congratulazioni a @RobertaMetsola eletta Presidente del Parlamento europeo. Una donna, una grande amica dell'Italia… - FidanzaCarlo : #RobertaMetsola è il nuovo @EP_President. È cattolica, difende la vita e vuole immigrazione regolamentata. È stata… - rossbrescia : Vedo Gente con cui sono amica su Facebook seduta accanto a me che non mi saluta …. Qualcosa è andato storto …. - Schifototale : L'amica di mamma che mi ha ospitato in uk mi ha appena scritto ed è stata super carina davvero le persone come lei… - sserendipitj : @disagiesfortune che succ amica? dm -