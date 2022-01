M5S, Diaco: parere negativo su San Vittore ennesima beffa per Alfonsi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “Mentre l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi annuncia pomposa l’imminente conclusione positiva dell’iter autorizzativa e il consigliere calendiano Carpano preconizza che i lavori saranno conclusi entro il 2025, la Soprintendenza del Ministero della Cultura ha dato parere negativo sugli aspetti paesaggistici in merito all’apertura della quarta linea del termocombustore di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone.” “Inoltre, per il sito gestito da Acea Ambiente a noi risulta che la conferenza dei servizi sia ancora aperta. A cosa si deve insomma questo trionfalismo in pompa magna di Alfonsi sul termocombustore che notoriamente non è affatto risolutivo del deficit impiantistico per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati?” “La quarta linea è solo uno ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “Mentre l’assessora all’Ambiente Sabrinaannuncia pomposa l’imminente conclusione positiva dell’iter autorizzativa e il consigliere calendiano Carpano preconizza che i lavori saranno conclusi entro il 2025, la Soprintendenza del Ministero della Cultura ha datosugli aspetti paesaggistici in merito all’apertura della quarta linea del termocombustore di Sandel Lazio, in provincia di Frosinone.” “Inoltre, per il sito gestito da Acea Ambiente a noi risulta che la conferenza dei servizi sia ancora aperta. A cosa si deve insomma questo trionfalismo in pompa magna disul termocombustore che notoriamente non è affatto risolutivo del deficit impiantistico per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati?” “La quarta linea è solo uno ...

romatoday : Villa Ada, scontro Pd-M5s sui fondi per i casali storici: 'Diaco non sa leggere i bilanci' - romatoday : Diaco (M5s) e la foto di Alfonsi con la porchetta: 'Ecco a chi spetta gestire il verde'. I dem: 'Attacco sessista' - PoliticaNewsNow : Incarichi esterni, Diaco (M5S): 'Defenestrati generali Raggi, da Gualtieri consulenze stellari e inutili' - LavoroLazio_com : Ambiente, Diaco (M5S): 'Stralci a bilancio voluti da Alfonsi sono schiaffo a cittadinanza capitolina' 'Gli stral... - LavoroLazio_com : Incarichi esterni, Diaco (M5S): 'Defenestrati generali Raggi, da Gualtieri consulenze stellari e inutili' 'Or... -