Lutto nella televisione italiana | dolore al Grande Fratello e Domenica In

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Era il figlio di Franco di Castellano e Pipolo, Lorenzo Castellano è precocemente scomparso, poco più di un mese prima del suo 59esimo compleanno, un traguardo che purtroppo non ha potuto vivere. Nel giro di pochissimi mesi una notizia aveva stravolto la sua esistenza. È stato autore televisivo del, La talpa e altri celebri show. Il mondo del piccolo schermo, e dello spettacolo in generale, lo sta piangendo a gran voce. Stiamo parlando di uno degli autori più rinomati ed acclamati della storia dellanostrana. I numerosi programmi che indossano la sua firma hanno segnato, e segnano, un’epoca nel settore. La morte di Lorenzo Castellano ha sconvolto chiunque. Fantastico Enrico, Ritorno al presente, Vuoi ballare con me?, Wild West, Distraction, alcuni dei suoi tantissimi lavori. Lorenzo Castellano, ...

Advertising

LiveSicilia : #LUTTO NELLA POLITICA SICILIANA - - aiacatanzaro : RT @AIA_it: L’Associazione Italiana #Arbitri piange Alberto Michelotti, 91 anni, figura storica del movimento arbitrale, entrato anche a fa… - settalese : RT @AIA_it: L’Associazione Italiana #Arbitri piange Alberto Michelotti, 91 anni, figura storica del movimento arbitrale, entrato anche a fa… - ColucciLc : RT @AIA_it: L’Associazione Italiana #Arbitri piange Alberto Michelotti, 91 anni, figura storica del movimento arbitrale, entrato anche a fa… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ?????? Lutto in casa #RealMadrid: è morto all'età di 88 anni Francisco #Gento, presidente onorario ed ex giocatore dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella

Iltrasforma la donna in una creatura oscura, fatta solo di dolore e crudeltà. Con il suo ... sua co - starsaga di Twlight . Nel comunicato, riportato da Vanity Fair , si leggeva: "Sono ...Imperia: addio a Mauro Bozzini, l'associazione Amici del Museo Navale in'Mauro Bozzini, il ...nuova sede del Museo aveva poi organizzato il Laboratorio dotandolo di strumentazione ed ...Si è spento Francisco ‘Paco’ Gento, bandiera e presidente onorario del Real Madrid capace di vincere per ben sei volta la Coppa Campioni. È scomparso all’età di 88 anni l’ex calciatore spagnolo e pres ...Se n’è andato oggi all’età di 80 anni Giovanni Battista Crescenzi, per tutti “Battì lu ngles”. Un baluardo per la marineria sambendettese e uno dei pionieri della pesca atlantica, che ...