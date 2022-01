L’uomo denunciato per aver insultato Sassoli è ricoverato da giorni in ospedali con i sintomi Covid | VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo il nome è arrivato anche il volto. Questa mattina la polizia postale ha denunciato Ugo Fuoco, personaggio molto noto negli ambienti no vax napoletani (e non solo), per aver insultato David Sassoli dopo la sua morte. Un post pubblicato su Facebook contro il compianto Presidente del Parlamento Europeo e su Telegram una galassia di bufale negazioniste e no vax. Ma quelL’uomo, di circa quarant’anni che risiede in Campania, è da giorni (proprio dopo la morte di Sassoli) ricoverato in ospedale per via delle sue condizioni di salute che si sono aggravate: febbre altissima, tosse e problemi respiratori. E dopo un silenzio durato giorni è stato proprio lui ad annunciarlo ai suoi “adepti” negazionisti. Ugo Fuoco, dagli insulti a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo il nome è arrivato anche il volto. Questa mattina la polizia postale haUgo Fuoco, personaggio molto noto negli ambienti no vax napoletani (e non solo), perDaviddopo la sua morte. Un post pubblicato su Facebook contro il compianto Presidente del Parlamento Europeo e su Telegram una galassia di bufale negazioniste e no vax. Ma quel, di circa quarant’anni che risiede in Campania, è da(proprio dopo la morte diin ospedale per via delle sue condizioni di salute che si sono aggravate: febbre altissima, tosse e problemi respiratori. E dopo un silenzio duratoè stato proprio lui ad annunciarlo ai suoi “adepti” negazionisti. Ugo Fuoco, dagli insulti a ...

