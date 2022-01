L’ultima fake news dei No Vax: “Sangue donato dai vaccinati si coagula. Rifiutiamo i prelievi, mandiamoli ko”. Avis: “Ora basta con le bufale” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ultimo avvelenamento dei pozzi ha deciso di colpire le associazioni di raccolta del Sangue, già in difficoltà negli ultimi mesi a causa della carenza di medici nelle giornate di prelievo e da qualche settimana per l’esplosione della variante Omicron. Una situazione complicata di fronte alla quale i No Vax hanno deciso di affondare il coltello con una raffica di fake news, tanto da costringere l’Avis a intervenire per smentire le bufale in circolazione nelle chat e nei gruppi di chi ha deciso di non aderire alla campagna vaccinale. Messaggi deliranti, totalmente inventati, e l’invito a disertare le donazioni per mandare in “crisi il sistema” al fine di spingere il governo alla revoca dell’obbligo di Green pass e obbligo vaccinale per gli over 50. La circolazione delle fake ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ultimo avvelenamento dei pozzi ha deciso di colpire le associazioni di raccolta del, già in difficoltà negli ultimi mesi a causa della carenza di medici nelle giornate di prelievo e da qualche settimana per l’esplosione della variante Omicron. Una situazione complicata di fronte alla quale i No Vax hanno deciso di affondare il coltello con una raffica di, tanto da costringere l’a intervenire per smentire lein circolazione nelle chat e nei gruppi di chi ha deciso di non aderire alla campagna vaccinale. Messaggi deliranti, totalmente inventati, e l’invito a disertare le donazioni per mandare in “crisi il sistema” al fine di spingere il governo alla revoca dell’obbligo di Green pass e obbligo vaccinale per gli over 50. La circolazione delle...

