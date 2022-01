Love is in the air, anticipazioni 20 gennaio: è innamorato di Eda! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the air prossima puntata giovedì 20 gennaio. Oggi il personaggio confessa i suoi sentimenti: è innamorato di Eda! Nuova puntata della soap turca che tiene compagnia nei pomeriggi di Canale 5. Nuove sfide da superare per Eda e Serkan, nuovi equilibri da salvare: c’è anche Kiraz. Love is in the Air: Eda e SerkanEda, Serkan e Kiraz vivono insieme adesso. Doveva essere una soluzione temporanea soltanto per due giorni, ma il Bolat ha vinto una scommessa che gli permetterà di restare due settimane in casa con la mamma e la bambina. Eda è stata scoperta a dire una bugia e per questo dovrà pagare il pegno di avere sempre con sé Serkan. Da quando la Yildiz ha lasciato il lavoro all’hotel di Sile, l’architetto ha spostato l’ufficio a casa di Eda. Il ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 19 gennaio 2022)is in the air prossima puntata giovedì 20. Oggi il personaggio confessa i suoi sentimenti: èdiNuova puntata della soap turca che tiene compagnia nei pomeriggi di Canale 5. Nuove sfide da superare per Eda e Serkan, nuovi equilibri da salvare: c’è anche Kiraz.is in the Air: Eda e SerkanEda, Serkan e Kiraz vivono insieme adesso. Doveva essere una soluzione temporanea soltanto per due giorni, ma il Bolat ha vinto una scommessa che gli permetterà di restare due settimane in casa con la mamma e la bambina. Eda è stata scoperta a dire una bugia e per questo dovrà pagare il pegno di avere sempre con sé Serkan. Da quando la Yildiz ha lasciato il lavoro all’hotel di Sile, l’architetto ha spostato l’ufficio a casa di Eda. Il ...

