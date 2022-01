L’ostruzionismo è da abolire solo se lo subisco Tormenti americani

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il sistema americano è stato fondato sul compromesso tra le parti. Nella concezione del primo presidente George Washington, i partiti non sarebbero nemmeno dovuti esistere. Però nacquero quasi subito: già nel 1795 Camera e Senato erano divisi tra federalisti e democratici-repubblicani. Oggi c’è una polarizzazione maggiore di allora e una propensione al compromesso bassissima. Facile quindi che uno strumento come il filibustering, che si traduce come ostruzionismo, venga disprezzato in modo così aperto da parte dell’Amministrazione Biden, che deve lavorare con una maggioranza estremamente esigua. Come funziona? E’ una regola informale che richiede una maggioranza di 60 voti su 100 per chiudere il dibattito su una legge e andare al voto. In anni recenti, soltanto Barack Obama nel biennio 2009-2010 ha avuto questi numeri a disposizione senza peraltro avere una compattezza d’intenti. ...