L'Olimpia in Eurolega ritrova il sorriso: superata l'Alba Berlino 84 - 76 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'È davvero una vittoria molto importante'. Ne è convinto coach Ettore Messina. Un successo che dà ancora più valore all'impresa di Barcellona di settimana scorsa. L'Olimpia Milano si libera di un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'È davvero una vittoria molto importante'. Ne è convinto coach Ettore Messina. Un successo che dà ancora più valore all'impresa di Barcellona di settimana scorsa. L'Milano si libera di un ...

Advertising

SkySport : EUROLEGA, MILANO-ALBA BERLINO 84-76 Olimpia in classifica 12 vinte/6 perse #SkySport #Basket #Eurolega #Olimpia… - Eurosport_IT : Milano esce nel finale e batte Berlino nel recupero, l'Olimpia riaggancia il terzo posto! ???????? ?… - UBrignone : RT @sportmediaset: #Eurolega: vendetta perfetta per l'Olimpia, Alba Berlino ko. #SportMediaset - AnsaLombardia : Basket: Eurolega; AX Milano-Alba Berlino 84-76. Datome mvp con 15 punti, 12esima vittoria per Olimpia | #ANSA - flamminiog : RT @SkySport: EUROLEGA, MILANO-ALBA BERLINO 84-76 Olimpia in classifica 12 vinte/6 perse #SkySport #Basket #Eurolega #Olimpia #Milano http… -