(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’emergenza Coronavirus ha colpito diversi settori dell’economia sin dalla sua esplosione a inizio 2020. Tra questi non si può dimenticare il, segnato inevitabilmente dagli stop dei campionati – e dalle difficoltà di valorizzare i diritti televisivi –, ma anche dall’azzeramento di alcune voci importanti in termini di ricavi, su tutte le entrate da stadio L'articolo

Advertising

onetwothreefaw : C'è da divertirsi! ???? - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lo sport USA è aumentato di valore durante il Covid, in Europa il calcio lo ha perso: L’emerge… - rprat75 : La mia preview delle 4 partite dei Divisional #NFL, i quarti di finale, per intenderci con tutti. Le chiavi delle s… - Gazzetta_it : Nfl, playoff: le squadre, i protagonisti e dove seguire le sfide - staykarmo : @lazio_e @OfficialSSLazio @CucchiRiccardo @AlessioBuzzanca @laziopatia @robertorao @giuliocardone69 @il_sarza… -

Ultime Notizie dalla rete : sport USA

La Repubblica

... da parte di chi dovrebbe DIFENDERE e TUTELARE unocosì bello e seguito... In questo panorama,... Specialmente a chi fa 'il falso onesto', a chi 'i mezzi di comunicazione' a proprio vantaggio, ...di Giuseppe Sciascia Il play, contrario ai vaccini per questioni religiose, andrà a giocare in Polonia La Pallacanestro Cantù risolve il contratto con Robert Johnson , il playmaker no - vax che dal 10 ...Si sono rese necessarie, anche per il mondo dello sport, nuove misure al fine di contrastare un ulteriore e irrefrenabile aumento dei contagi.Da decenni, infatti, l’Istituto di Medicina dello Sport esegue attività di prevenzione e controllo per chi pratica discipline sportive e di valutazione funzionale degli atleti ...