“Lo ha detto nel fuori onda”. GF Vip: Delia Duran smascherata, la frase su Alex Belli chiarisce ogni dubbio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Momento di crisi al GF Vip 6 per Delia Duran, la nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini e moglie di Alex Belli, ex vippone squalificato ormai un mese fa per aver violato il regolamento non avendo mantenuto le distanze di sicurezza Durante l’ennesimo faccia a faccia proprio con la moglie. Martedì 18 gennaio alcuni fan dei Solex hanno inviato un aereo per Soleil Sorge e Alex Belli: “Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)” il messaggio volato sulle teste dei vipponi, con Soleil entusiasta e Delia Duran scoppiata in lacrime e subito consolata da Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto, non ce la faccio più. Basta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Momento di crisi al GF Vip 6 per, la nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini e moglie di, ex vippone squalificato ormai un mese fa per aver violato il regolamento non avendo mantenuto le distanze di sicurezzate l’ennesimo faccia a faccia proprio con la moglie. Martedì 18 gennaio alcuni fan dei Solex hanno inviato un aereo per Soleil Sorge e: “Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)” il messaggio volato sulle teste dei vipponi, con Soleil entusiasta escoppiata in lacrime e subito consolata da Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva, non ce la faccio più. Basta ...

Advertising

RobertoBurioni : Il sottoscritto avv. Casetta fa esposto perché ho detto che chi non si lava puzza. Anche per lui è arrivato il mome… - Agenzia_Ansa : Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron d… - Eurosport_IT : 'Scommettiamo una cena che ho il Covid? È possibile che ci mandino in campo senza un test PCR ufficiale?'. Lo avev… - GiancarloGarci6 : RT @MarceVann: 'Israele dovrebbe cancellare il suo sistema Green Pass' ha detto il ministro delle Finanze Avigdor Liberman. 'Non c'è alcuna… - antjgravitx : Buongiorno, ieri la prof d'italiano mi ha detto 'bravissimo Kei' dopo aver risposto ad una domanda Mi sono emozionato nel sentire ciò -