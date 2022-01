LIVE – Perugia-Padova 1-0 25-15 | 12-16 | quarti Coppa Italia 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Latestuale di Sir Safety Conad-Kioene, sfida valevole per idi finale della Del MonteSuperlegadimaschile. I Block Devils di Grbic non dovranno sottovalutare la formazione veneta in un turno che ha riservato già qualche sorpresa. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 19 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DEIDI FINALE: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELLE SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI AGGIORNA LA ...