LIVE Egitto-Sudan 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Salah cerca il gol, dominio Faraoni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Egitto-Sudan 74? Hassan serve troppo lungo per Hamed, il passaggio arriva a El-Shenawy. 72? Non si aspetta altro che un gol per l’Egitto. Le poche situazioni in cui il Sudan si è proposto nel primo tempo sono un lontano ricordo. 71? Cambio Sudan: fuori Omer, dentro Omar Abdalla. 70? Zizo aveva toccato corto per Salah, tiro deviato. 69? Punizione per l’Egitto da sinistra, movimento in area. 66? Cambio Egitto: fuori Marmoush, dentro Trezeguet. 65? AL-SULAYA! Di prima, dal limite, ma col pallone già in aria. Esce comunque poco oltre la traversa! 61? Mazim a martello su Salah. Intervento duro, per l’arbitro nessuna sanzione. 60? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di74? Hassan serve troppo lungo per Hamed, il passaggio arriva a El-Shenawy. 72? Non si aspetta altro che un gol per l’. Le poche situazioni in cui ilsi è proposto nel primo tempo sono un lontano ricordo. 71? Cambio: fuori Omer, dentro Omar Abdalla. 70? Zizo aveva toccato corto per, tiro deviato. 69? Punizione per l’da sinistra, movimento in area. 66? Cambio: fuori Marmoush, dentro Trezeguet. 65? AL-SULAYA! Di prima, dal limite, ma col pallone già in aria. Esce comunque poco oltre la traversa! 61? Mazim a martello su. Intervento duro, per l’arbitro nessuna sanzione. 60? ...

zazoomblog : LIVE Egitto-Sudan Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Mohamed Salah vuole gli ottavi di finale - #Egitto-Sudan #Coppa… - cicciopuz : RT @TunnelPodcast: ?? Se avete acceso invano Eurosport sperando nelle partite delle 17, allora stasera non perdetevi la nostra LIVE dalle 20… - EdoKaedo : RT @TunnelPodcast: ?? Se avete acceso invano Eurosport sperando nelle partite delle 17, allora stasera non perdetevi la nostra LIVE dalle 20… - dancherous : RT @TunnelPodcast: ?? Se avete acceso invano Eurosport sperando nelle partite delle 17, allora stasera non perdetevi la nostra LIVE dalle 20… - GianmarcoLotti : RT @TunnelPodcast: ?? Se avete acceso invano Eurosport sperando nelle partite delle 17, allora stasera non perdetevi la nostra LIVE dalle 20… -