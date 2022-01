LIVE Egitto-Sudan 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Abdelmonem decisivo, Faraoni agli ottavi di finale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Egitto-Sudan 21.51 Triplice fischio: l’Egitto vince di misura contro il Sudan. L’1-0 firmato Abdelmonem (36?) porta i Faraoni agli ottavi di finale di Coppa d’Africa alle spalle della Nigeria, che ha battuto la Guinea-Bissau (0-2)! 90+3? Anche Kamal cade giù, nulla per l’arbitro Bondo. 90+1? Salah stavolta cerca il rigore controllando il pallone prima col destro, poi col sinistro, ma è solo angolo. 90? Tre minuti di recupero. 89? Salah si lancia, troppo perché Hassan può mettere il pallone fuori. 86? La Nigeria sta sul 2-0 contro la Guinea-Bissau. Il secondo gol dell’ex Udinese Troost-Ekong. 85? Doppio cambio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di21.51 Triplice fischio: l’vince di misura contro il. L’1-0 firmato(36?) porta ididialle spalle della Nigeria, che ha battuto la Guinea-Bissau (0-2)! 90+3? Anche Kamal cade giù, nulla per l’arbitro Bondo. 90+1? Salah stavolta cerca il rigore controllando il pallone prima col destro, poi col sinistro, ma è solo angolo. 90? Tre minuti di recupero. 89? Salah si lancia, troppo perché Hassan può mettere il pallone fuori. 86? La Nigeria sta sul 2-0 contro la Guinea-Bissau. Il secondo gol dell’ex Udinese Troost-Ekong. 85? Doppio cambio ...

