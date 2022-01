LIVE Egitto-Sudan 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Kamal vicino al vantaggio, difesa decisiva (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Egitto-Sudan 34? MOHAMED! Colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, e Mostafa effettua un grande intervento in tuffo! Solo che rimane a terra dalla botta subita. 32? Al-Sulaya lancia per Kamal lungo la fascia di destra, difesa presente. 30? Mazim da fuori, troppo sull’esterno rispetto alla porta. 28? Salah viene trovato in area ma stop non c’è. Elfadni e compagni liberano l’area. 26? Kamal! Entra in area, calcia! Doppio intervento provvidenziale della difesa a deviare in angolo. 23? Contrasto Kamal-Hussein, punizione Egitto. 22? Egitto in possesso palla, ma il Sudan si sa chiudere molto bene. 19? Fallo cattivo di Mohamed a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di34? MOHAMED! Colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, e Mostafa effettua un grande intervento in tuffo! Solo che rimane a terra dalla botta subita. 32? Al-Sulaya lancia perlungo la fascia di destra,presente. 30? Mazim da fuori, troppo sull’esterno rispetto alla porta. 28? Salah viene trovato in area ma stop non c’è. Elfadni e compagni liberano l’area. 26?! Entra in area, calcia! Doppio intervento provvidenziale dellaa deviare in angolo. 23? Contrasto-Hussein, punizione. 22?in possesso palla, ma ilsi sa chiudere molto bene. 19? Fallo cattivo di Mohamed a ...

