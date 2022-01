LIVE – Berrettini-Kozlov 6-1 0-0, secondo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Matteo Berrettini e Stefan Kozlov, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2022. L’azzurro ha eliminato l’ostico Brandon Nakashima all’esordio e si appresta ad affrontare un altro giovane statunitense, sebbene meno quotato rispetto al connazionale; Kozlov, infatti, si è affermato soprattutto a LIVEllo Challenger durante la stagione scorsa. Dopo aver eliminato Jiri Vesely al primo turno, sorprendentemente, la wild card a stelle e strisce tenterà di insidiare anche il tennista italiano sul cemento outdoor Australiano. Berrettini parte comunque da indiscutibile favorito per il passaggio al terzo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ile latestuale del match tra Matteoe Stefan, valevole per ildegli. L’azzurro ha eliminato l’ostico Brandon Nakashima all’esordio e si appresta ad affrontare un altro giovane statunitense, sebbene meno quotato rispetto al connazionale;, infatti, si è affermato soprattutto allo Challenger durante la stagione scorsa. Dopo aver eliminato Jiri Vesely al primo, sorprendentemente, la wild card a stelle e strisce tenterà di insidiare anche il tennista italiano sul cemento outdooro.parte comunque da indiscutibile favorito per il passaggio al terzo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Kozlov Australian Open 2022 in DIRETTA: vittoria di Camila Giorgi nel 1° match inizio non prima del… - Eurosport_IT : É il turno di Berrettini: ci siete? ?? Segui il match contro Kozlov LIVE su @discoveryplusIT ed… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria all’esordio contro Brandon… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kozlov Australian Open 2022 in DIRETTA: vittoria di Camila Giorgi nel 1° match inizio non prima del… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kozlov Australian Open 2022 in DIRETTA: Keys vince il primo set contro Cristian! A seguire l’azzurr… -