L’ex rugbista delle Tonga | «Non riesco ad avere notizie della mia famiglia»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Messaggero racconta quanto accaduto nelle isoledopo l’espulsione del vulcano sottomarino Hunga-Hunga Ha’apai, attraverso il racconto di Viliami Vaki, giocatore di rugby di fama internazionale, arrivato in Italia nel 2003 per giocare nel Gran Parma. «Erano tutti spaventati dal rumore che c’era stato, come una grande bomba. Poi pero? c’e? stata l’onda che ha travolto tutto e non siamo riusciti piu? a sentire nessuno. Cerco in ogni momento libero di, provo a contattarli sui social network ma e? tutto interrotto». L’eruzione e il conseguente tsunami hanno causato devastazioni incredibile in tutto l’arcipelago, tanto che il Governo nella prima dichiarazione ufficiale ha definito l’accaduto un “disastro senza precedenti”. Vaki, che è rimasto a vivere a Reggio Emilia anche dopo la chiusura ...