Lettera con proiettile al quotidiano Alto Adige

Advertising

GuidoDeMartini : ????ISRAELE???? Lettera aperta del Professor Qimron: “Ministero della Salute, è tempo di ammettere il fallimento”. Con… - fattoquotidiano : “Report” scopre il documento farlocco con cui il patron della Lazio e aspirante senatore di destra offriva 375 mili… - ang591 : RT @effetronky: 15 partecipazioni a Sanremo coronate da due vittorie, interprete di brani intramontabili, l'affetto e il consenso del pubbl… - vansatto10 : RT @alessiolasta: Lettera con proiettile alla redazione del quotidiano @alto_adige da parte dei #novax Questo è il loro modo di agire. Vogl… - alessiolasta : Lettera con proiettile alla redazione del quotidiano @alto_adige da parte dei #novax Questo è il loro modo di agire… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera con

Agenzia ANSA

... in questo comparto le Pmi, denuncia il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio, sonol'... Abbiamo chiesto aiuto al governo inviando anche unaformale a Draghi in cui ribadiamo la ...Alla redazione del quotidiano Alto Adige a Bolzano e' stata recapitata unacontenente un proiettile. Nella busta, spedita da Bolzano, e' stata rinvenuta anche unascrittail normografominacce contro le misure anti - Covid e l'obbligo di Green pass. Sul posto e' intervenuta la polizia scientifica che ha effettuato i primi rilievi. Video Montato ...Alla redazione del quotidiano Alto Adige a Bolzano e' stata recapitata una lettera contenente un proiettile. Nella busta, spedita da Bolzano, ...di G.O.Ilaria, Samuel, Filippo e Lorenzo, sono i quattro giovani volontari che per un anno hanno svolto il servizio civile nel reparto dell'Oncologia medica dell'ospedale di Perugia, grazie a una conv ...