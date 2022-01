L'eterno ritorno del dibattito sulle mascherine. Ma forse qualcosa è cambiato

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Che la pandemia stia finendo te ne accorgi dal fatto che stiamo riavvolgendo il nastro, e siamo tornati a parlare dicome non succedeva dall’inizio del 2020. Abbiamo ricominciato prima di Natale, con ilindiscriminato delleall’aperto: una decisione isterica e antiscientifica che al confronto Stefano Puzzer è Anthony Fauci. Poi l’obbligo diFfp2 (ma solo sui mezzi di trasporto, negli stadi o in cinema e teatri), che se uno è arrivato vivo al 2022 probabilmente già la usa da un pezzo e senza illogiche distinzioni fra luoghi chiusi; con conseguente crociata strisciante contro lein tessuto, colpo di coda della delazione da Covid (ve la ricordate la crociata contro i runner?), incurante dell’emergenza plastica che tutte ’ste...

