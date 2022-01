L' elezione della Metsola al Parlamento europeo apre la nuova fase anti populista

Advertising

reportrai3 : Sono ore in cui fervono le trattative per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Per le elezioni del… - reportrai3 : È il 2 dicembre 2021. E finalmente, dopo quasi 4 anni dalle elezioni del 2018, il Senato vota il ricorso della manc… - borghi_claudio : @The_Real_Ref @barbarab1974 @FmMosca Si c'è tempo nel senso che di mezzo c'è l'elezione del presidente della Repubb… - marcoregni : +++ Visto che tutto sembra andare sull'elezione al #Quirinale22 della Casellati... almeno i partiti ripaghino gli i… - tg2rai : #ClaudioMartelli, socialista, ministro della giustizia nei giorni drammatici dell'attentato a Giovanni Falcone e de… -

Ultime Notizie dalla rete : elezione della

Nella giornata in cui Mario Draghi dimostra notevole dinamismo con i suoi incontri istituzionali, il realismo sembra prevalere sull'ostinazione di Berlusconi. Il temperamento non gli fa difetto ..."Non divisivo". Il presidenteRepubblica non deve essere divisivo: è ovvio, siamo tutti d'accordo. È il rappresentante dell'unità nazionale. Ma, detta così senza precisare di chi e di che cosa non si deve essere divisivi, la ...Sarà come il Trono di Spada, sarà come Gomorra. Sarà tra le elezioni del capo dello Stato tra le più anomale, combattute e in ultima analisi più incerte della storia della Repubblica. Perché il ...L’ultimo, nel 1846, portò all’elezione di Papa Pio IX, restato in carica 31 anni, 7 mesi e 23 giorni. Terminato il suo Pontificato, nel 1870, il Quirinale aprì le porte a Vittorio Emanuele II, primo ...