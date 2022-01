L’economia di mercato non ha come obiettivo la piena occupazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’occupazione, meglio ancora il pieno impiego stringente come obbiettivo di politica economica che ha come corollario la riduzione delle disuguaglianze (secondo Minsky), meriterebbe una riflessione capace di uscire dalle convenzioni e dalle dispute politiche. Il capitalismo moderno, almeno quello dei paesi maturi, ha piegato il lavoro e il significato economico che il lavoro sottende, domanda di consumo, a mero fattore di produzione dal quale è possibile estrarre un profitto. Inoltre, se un sistema economico è particolarmente povero di conoscenza, prospettive … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’, meglio ancora il pieno impiego stringenteobbiettivo di politica economica che hacorollario la riduzione delle disuguaglianze (secondo Minsky), meriterebbe una riflessione capace di uscire dalle convenzioni e dalle dispute politiche. Il capitalismo moderno, almeno quello dei paesi maturi, ha piegato il lavoro e il significato economico che il lavoro sottende, domanda di consumo, a mero fattore di produzione dal quale è possibile estrarre un profitto. Inoltre, se un sistema economico è particolarmente povero di conoscenza, prospettive … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

squopellediluna : 19/01/1992 il leader politico della Cina Deng Xiaoping parla a Shenzhen durante il suo tour del sud, dichiara che p… - QuelloKeSbrocca : cioè per l'americanizzazione del mercato del lavoro attraverso l'indebolimento sostanziale proprio dei contratti co… - ilfoglio_it : Per Generali cosa fanno la Consob presieduta da Savona e l'Ivass guidata dal dg di Banca d'Italia? Da più parti si… - Andreacritico : @jacopogiliberto politica industriale in grado di rendere competitivo un settore per sviluppare occupazione ed espo… - bizcommunityit : Fed: Powell, l'economia cresce veloce, mercato del lavoro forte -

Ultime Notizie dalla rete : L’economia mercato Schroders: economia cinese, c'e' luce in fondo al tunnel - PAROLA AL MERCATO Borsa Italiana