Lecco-Pro Vercelli oggi in tv | canale | orario e diretta streaming recupero Serie C 2021 2022

Lecco-Pro Vercelli sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sul canale, l'orario e la diretta streaming del recupero della ventesima giornata del girone A di Serie C 2021/2022. Al Rigamonti-Ceppi si sfidano due squadre che si trovano appaiare a quota 24 punti e che con una vittoria si isserebbero in piena zona playoff. chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d'inizio fissato alle ore 18 di mercoledì 19 gennaio, nessuna diretta tv con la diretta streaming su Eleven Sports.

