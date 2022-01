Le Ville di Tivoli fanno successo. Crescono gli abbonamenti dopo la trasmissione di Angela

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dal 16 dicembre 2021 è stato attivato VILLAE365, un abbonamento annuale, valido 12 mesi dal primo utilizzo, con ingressi illimitati ai siti del circuito (Villa Adriana, Villa d’Este, Santuario di Ercole Vincitore e Mensa Ponderaria). La tessera nominale, istituita da Coopculture, concessionario unico dei servizi di biglietteria, garantisce l’accesso ai siti e alle mostre dell’Istituto per un anno, l’iscrizione a una newsletter informativa e uno sconto sui servizi e sul bookshop. L’abbonamento è declinato in tre tipologie con destinatari diversi: individuale 50 euro; giovani dai 18 ai 25 anni 10 euro e per i residenti del comune di30 euro. La promozione si inserisce nel contesto di un ripensamento globale dell’esperienza di visita, che punta a creare una comunità attiva e partecipe intorno all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este e alla sua proposta ...