Le Regioni in pressing sul governo: “Abolire il sistema dei colori” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – “Abolire il sistema dei colori“: i governatori tornano alla carica nel confronto Regioni-governo centrale sulle restrizioni anti Covid. Sul tavolo anche la quarantena e il conteggio dei casi positivi. “Con gli altri presidenti abbiamo parlato di Abolire i colori delle Regioni, non è più il caso, ne ho parlato con Fedriga. I colori servono a poco, su questo siamo pressoché tutti d’accordo”. Così il governatore del Molise Donato Toma, ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1. Confronto col governo, Regioni: “Abolire il sistema dei colori” Sulla stella linea dei presidenti di Regione il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – “ildei“: i governatori tornano alla carica nel confrontocentrale sulle restrizioni anti Covid. Sul tavolo anche la quarantena e il conteggio dei casi positivi. “Con gli altri presidenti abbiamo parlato didelle, non è più il caso, ne ho parlato con Fedriga. Iservono a poco, su questo siamo pressoché tutti d’accordo”. Così il governatore del Molise Donato Toma, ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1. Confronto col: “ildei” Sulla stella linea dei presidenti di Regione il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. ...

Advertising

IlPrimatoN : D'accordo anche il sottosegretario alla Salute Costa - letteragi : News: Ricoveri, colori, tamponi fai da te:?Regioni in pressing per aprire la fase endemica - zazoomblog : Regioni in pressing sul governo: “Via il sistema a colori”. LEmilia Romagna: liberi con un test fai-da-te -… - newsfinanza : Contagi Covid in risalita. Regioni in pressing per cambio regole colori - angiuoniluigi : RT @Corriere: Green pass nei negozi: quali sono le deroghe. Regioni e colori, il pressing dei governatori -