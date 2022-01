“Le Figlie della Repubblica” | il podcast della Fondazione De Gasperi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo “shopping immaginario” in via Cola di Rienzo (a Roma) di Alcide Deinsieme alla moglie Francesca Romana che, nonostante gli anniguerra e la difficile situazione economica in cui si trovavano, si divertivano a guardare le vetrine facendo finta di avere i soldi per comprare tutto quello che desideravano raccontato dalla figlia Maria Romana De. I pranzi “scoppiettanti” in famiglia di Giulio Andreotti raccontati dalla figlia Serena che ricorda, nonostante le difficoltà e la paura di quel periodo, l’umorismo spiccato di suo padre non solo nella vita pubblica ma anche in quella privata, segnata da momenti belli come la nascita dell’amicizia con Alcide Dema anche da momenti drammatici come il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro ricordato da Serena come uno dei due momenti ...