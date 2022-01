Le chat con Toninelli che inguaiano Beppe Grillo: cosa c’è nell’inchiesta sui soldi da Moby (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ieri l’ex ministro delle Infrastrutture del governo Conte I Danilo Toninelli ha difeso Beppe Grillo, indagato per traffico di influenze illecite nell’inchiesta sui soldi di Moby. In una diretta su Facebook Toninelli ha detto che «gli altri» hanno usato la politica per arricchirsi, lui no: «Come fai a non avere fiducia in uno che da quando è entrato in politica ha perso soldi?». Intanto però tra gli atti dell’inchiesta ci sono proprio le chat tra Toninelli e Grillo. Lui, non indagato, aveva all’epoca intavolato un braccio di ferro con Vincenzo Onorato, il patron di Moby. Proprio sul rinnovo delle concessioni delle tratte. Un milione di euro sotto la lente A scrivere il nome di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ieri l’ex ministro delle Infrastrutture del governo Conte I Daniloha difeso, indagato per traffico di influenze illecitesuidi. In una diretta su Facebookha detto che «gli altri» hanno usato la politica per arricchirsi, lui no: «Come fai a non avere fiducia in uno che da quando è entrato in politica ha perso?». Intanto però tra gli atti dell’inchiesta ci sono proprio letra. Lui, non indagato, aveva all’epoca intavolato un braccio di ferro con Vincenzo Onorato, il patron di. Proprio sul rinnovo delle concessioni delle tratte. Un milione di euro sotto la lente A scrivere il nome di ...

