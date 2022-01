Lazio, buona la prima in Coppa Italia. Sarri: “Siamo in crescita” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Due buone notizie per la Lazio: la prima, ovviamente il risultato: la squadra di Sarri batte nel primo impegno in Coppa Italia l’Udinese e approda ai quarti dove affronterà il Milan. Da sottolineare anche il dato relativo ai gol presi: per la seconda gara consecutiva la Lazio ha chiuso con la porta inviolata, una novità rispetto al recente passato. Sono serviti i tempi supplementari per piegare un’Udinese rimaneggiata ma comunque agguerrita. Soddisfatto Sarri, che ha stupito inizialmente tutti schierando dal 1’ Muriqi e Lucas Leiva. L’allenatore biancoceleste, al termine della gara, ai microfoni di Sport Mediaset ha esordito parlando di un curioso episodio che lo ha riguardato. Durante la partita, infatti, è stato travolto da Pussetto che lo ha fatto franare a terra: ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Due buone notizie per la: la, ovviamente il risultato: la squadra dibatte nel primo impegno inl’Udinese e approda ai quarti dove affronterà il Milan. Da sottolineare anche il dato relativo ai gol presi: per la seconda gara consecutiva laha chiuso con la porta inviolata, una novità rispetto al recente passato. Sono serviti i tempi supplementari per piegare un’Udinese rimaneggiata ma comunque agguerrita. Soddisfatto, che ha stupito inizialmente tutti schierando dal 1’ Muriqi e Lucas Leiva. L’allenatore biancoceleste, al termine della gara, ai microfoni di Sport Mediaset ha esordito parlando di un curioso episodio che lo ha riguardato. Durante la partita, infatti, è stato travolto da Pussetto che lo ha fatto franare a terra: ...

