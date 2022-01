L'avvertimento di Pechino agli atleti olimpici: chi protesta sarà punito (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 avverte gli atleti stranieri che saranno ai Giochi del mese prossimo che i comportamenti ritenuti contrari allo spirito olimpico o alle leggi cinesi saranno puniti. L'avvertimento è arrivato durante una conferenza stampa virtuale ospitato dall'ambasciata cinese negli Stati Uniti. Comportamenti o dichiarazioni contrari allo spirito olimpico o a leggi e regolamenti cinesi, ha dichiarato Yang Shu, vice direttore generale delle relazioni internazionali del comitato organizzatore dei Giochi, "saranno soggetti a sicura punizione". Tra le misure che verranno messe in atto, ha proseguito, c'è anche la cancellazione dell'accredito degli atleti, se le loro azioni o parole saranno contro la Carta olimpica. Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di2022 avverte glistranieri che saranno ai Giochi del mese prossimo che i comportamenti ritenuti contrari allo spirito olimpico o alle leggi cinesi saranno puniti. L'è arrivato durante una conferenza stampa virtuale ospitato dall'ambasciata cinese negli Stati Uniti. Comportamenti o dichiarazioni contrari allo spirito olimpico o a leggi e regolamenti cinesi, ha dichiarato Yang Shu, vice direttore generale delle relazioni internazionali del comitato organizzatore dei Giochi, "saranno soggetti a sicura punizione". Tra le misure che verranno messe in atto, ha proseguito, c'è anche la cancellazione dell'accredito degli, se le loro azioni o parole saranno contro la Carta olimpica.

