Lavoro, Orlando: "Contrastare contratti pirata" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bisogna Contrastare i contratti pirata. "Serve trasparenza sul salario", afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, parlando a Radio Anch'io su Rai Radio1. "Lo studio che abbiamo presentato ha individuato una serie di fattori e vede lo stallo nell'ambito salariale che ha portato una cifra consistente di lavoratori in una situazione di povertà nonostante lavorino e abbiano tutto il diritto di andare sopra a quella soglia", ha rivelato Orlando il quale ha evidenziato che la soglia di povertà "è definita dai parametri europei e una delle cinque proposte è anche una revisione di quei parametri perché non considera adeguatamente anche la situazione delle donne" aspetto che se considerato "porterebbe ad una situazione anche peggiore". Orlando è intervenuto anche sulla ...

