Lavoro, Orlando: “Avviato confronto. Servono regole nuove” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA – “Oggi è iniziato un confronto importante, per affrontare alcuni temi che emergono dai numeri del mercato del Lavoro: il Lavoro povero, la precarietà, la scarsa occupazione femminile, l’aumento dell’utilizzo delle piattaforme per intermediare il Lavoro. Dobbiamo costruire regole nuove che consentano di affrontare questi temi problemi che rischiano di avere un impatto sociale negativo, un impatto sulle nuove generazioni e in genere su tutti i lavoratori che rischiano di avere salari e condizioni di Lavoro inaccettabili”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando (foto), al termine dell’incontro con i sindacati e Confindustria sulle politiche per il sostegno all’occupazione. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA – “Oggi è iniziato unimportante, per affrontare alcuni temi che emergono dai numeri del mercato del: ilpovero, la precarietà, la scarsa occupazione femminile, l’aumento dell’utilizzo delle piattaforme per intermediare il. Dobbiamo costruireche consentano di affrontare questi temi problemi che rischiano di avere un impatto sociale negativo, un impatto sullegenerazioni e in genere su tutti i lavoratori che rischiano di avere salari e condizioni diinaccettabili”. Lo ha detto il ministro del, Andrea(foto), al termine dell’incontro con i sindacati e Confindustria sulle politiche per il sostegno all’occupazione. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

CISLAbruzzoMoli : RT @CislNazionale: È in corso presso la sede del ministero del #Lavoro di via Veneto l’incontro tra il ministro #Orlando e le parti sociali… - Chicomesol : RT @Lopinionista: Lavoro, Orlando: 'Avviato confronto. Servono regole nuove' - Lopinionista : Lavoro, Orlando: 'Avviato confronto. Servono regole nuove' - Gatto105 : RT @CollotMarta: ma lo stesso governo che ha insediato la commissione pensa solo al PNRR, alla riforma fiscale a vantaggio dei redditi alti… - antonia_sinisi : RT @CislNazionale: È in corso presso la sede del ministero del #Lavoro di via Veneto l’incontro tra il ministro #Orlando e le parti sociali… -