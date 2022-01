Lavoro: Fratoianni, 'salario minimo è priorità' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non ci sono scuse o alibi che tengano. Ogni giorno che passa ci sono nuovi disastrosi dati: se il Lavoro povero riguarda un lavoratore su quattro, introdurre un salario minimo di almeno 10 euro/l'ora è una priorità. E dovrebbe esserlo per chiunque, non solo per noi". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Ora lo ammettono anche esponenti del governo Draghi, ma dimenticano di dire - conclude l'esponente dell'opposizione di sinistra - che questo esecutivo non farà niente di tutto questo, dato che al suo esordio ha cancellato proprio il salario minimo dal Pnrr". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non ci sono scuse o alibi che tengano. Ogni giorno che passa ci sono nuovi disastrosi dati: se ilpovero riguarda un lavoratore su quattro, introdurre undi almeno 10 euro/l'ora è una. E dovrebbe esserlo per chiunque, non solo per noi". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola. "Ora lo ammettono anche esponenti del governo Draghi, ma dimenticano di dire - conclude l'esponente dell'opposizione di sinistra - che questo esecutivo non farà niente di tutto questo, dato che al suo esordio ha cancellato proprio ildal Pnrr".

Quirinale: chi è Paolo Maddalena, il candidato di Alternativa e Potere al popolo ... che i posti di lavoro siano in balia delle decisioni speculative delle multinazionali, che la ... ma finora nemmeno il segretario di Si, Nicola Fratoianni, ha confermato la stessa linea.

Modena, insegnante no vax al lavoro. "Un'anomalia" E' stato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ad annunciare una ... Svolgono il proprio lavoro con dedizione e professionalità, in un momento davvero molto complesso dovendo ...

Ast ad Arvedi, closing vicinissimo: ok dell’Antitrust turco già acquisito di Mar. Ros.Si rincorrono le voci di un possibile closing a fine gennaio e del resto i segnali ci sono. Dopo il nulla osta dell'Europa, il gruppo Arvedi ha acquisito anche il parere favorevole dell'An ...

