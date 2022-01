Lavoro femminile, ripartire dopo il Covid: due borse di studio per designer sull’uso del colore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Due borse di studio sull’uso del colore nella progettazione per sostenere le designer che hanno bisogno di ripartire dopo la pandemia. È il modo in cui IACC- Associazione Italiana dei Progettisti/ Consulenti del colore sceglie di supportare le professioniste della progettazione in un contesto in cui è l’occupazione femminile a essere particolarmente colpita da licenziamenti e chiusure. Secondo i dati diffusi dall’Istat, infatti, la quasi totalità di chi ha perso il Lavoro per il Covid- il 98%- è donna, con 99mila nuove disoccupate su 101mila licenziati nel mese di dicembre 2020; culmine di un anno in cui, dei 444mila occupati in meno registrati, le donne erano comunque il 70%. La pandemia, tuttavia, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Duedidelnella progettazione per sostenere leche hanno bisogno dila pandemia. È il modo in cui IACC- Associazione Italiana dei Progettisti/ Consulenti delsceglie di supportare le professioniste della progettazione in un contesto in cui è l’occupazionea essere particolarmente colpita da licenziamenti e chiusure. Secondo i dati diffusi dall’Istat, infatti, la quasi totalità di chi ha perso ilper il- il 98%- è donna, con 99mila nuove disoccupate su 101mila licenziati nel mese di dicembre 2020; culmine di un anno in cui, dei 444mila occupati in meno registrati, le donne erano comunque il 70%. La pandemia, tuttavia, ...

Advertising

EuromedCarrefou : RT @EPALE_IT: Donne a lavoro: un modello da riscrivere? Il binomio “occupazione femminile” è accompagnato da un terzo elemento: conciliazio… - coniarerivolta : Il mito che il #COVID19 colpirebbe in egual modo ricchi e poveri, uomini e donne, bianchi e neri, è stato smaschera… - DFormazione : RT @EPALE_IT: Donne a lavoro: un modello da riscrivere? Il binomio “occupazione femminile” è accompagnato da un terzo elemento: conciliazio… - RegLombardia : #FSE #LAVORO #DONNE Un momento di lavoro per approfondire insieme le opportunità del welfare aziendale per la gene… - EPALE_IT : Donne a lavoro: un modello da riscrivere? Il binomio “occupazione femminile” è accompagnato da un terzo elemento: c… -