Latina, paura sul promontorio: 3 ragazzi perdono l'orientamento e non riescono a rientrare (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Latina. Tre ragazzi del posto avevano perso completamente l'orientamento sul promontorio del Circeo durante una scampagnata. Ma erano riusciti a lanciare l'allarme al 112 che si è rivelata poi salvifica. Dopo la loro chiamata, i Vigili del Fuoco, assieme ai Carabinieri Forestali e al 118, si sono immediatamente precipitati sul luogo per recuperarli. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio della giornata di oggi. Leggi anche: Tragedia a Latina, si schianta contro un bus: la vittima è il 22enne Marco Marini Il recupero sul promontorio nella provincia di Latina Per fortuna, le operazioni sono durate poco e i tre ragazzi, sulla 30ina e tutti della zona, non erano feriti quando sono giunti i soccorsi. Successivamente sono stati recuperati dall'elicottero ...

