L'appello delle associazioni di categoria: 'Lavorare nel weekend? Meglio bloccare subito i rincari che ci affossano' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - Una boutade. O una semplice provocazione. È così che le categorie economiche interpretano la proposta di alcune aziende del nord Italia di spostare la produzione sul fine settimana, quando i ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - Una boutade. O una semplice provocazione. È così che le categorie economiche interpretano la proposta di alcune aziende del nord Italia di spostare la produzione sul fine settimana, quando i ...

Advertising

newsbiella : Contro l'abbandono delle mascherine: l'appello di Plastic Free, VIDEO - Giordy1198 : @AnnalisaCerquet @MarcoNoel19 “L’appello a non vaccinarsi è un’appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori”… - EatingWithNjall : la causa delle mie lacrime al momento è che mi è arrivata l’email della segreteria con la pubblicazione del voto d’… - Kejt357 : Volevo trovarne/allegare l'immagine, di quella che manca al appello, ma non ho avuto fortuna, tra i nomingioli che… -