Lamorgese a Napoli, ecco il piano di sicurezza integrata ma è polemica sulla videosorveglianza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stato firmato oggi in prefettura il Patto integrato per la sicurezza di Napoli. «Un accordo importante che introduce un metodo di lavoro di condivisione di scelte e obiettivi,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stato firmato oggi in prefettura il Patto integrato per ladi. «Un accordo importante che introduce un metodo di lavoro di condivisione di scelte e obiettivi,...

Advertising

RaiNews : Incontro con i rappresentanti del Comune di Napoli e della Regione Campania - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Il ministro #Lamorgese oggi ha certificato ciò che noi denunciamo da tempo: a #Napoli la #videosorveglianza è quasi ine… - NapoliToday : #Cronaca Videosorveglianza, il 15 per cento delle telecamere è fuori uso - severino_nappi : Il ministro #Lamorgese oggi ha certificato ciò che noi denunciamo da tempo: a #Napoli la #videosorveglianza è quasi… - antonellaa262 : Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha firmato il patto per un sistema di sicurezza per Napoli, sottoscritto… -