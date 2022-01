Lamborghini - La Huracán Sterrato avvistata sulla neve (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Huracán Sterrato sembrava un puro esercizio di stile, ma la presenza di prototipi in Nord Europa rafforza l'ipotesi di un possibile sbarco sul mercato. Alla Lamborghini, infatti, hanno deciso di far derivare dalla Huracán Evo una versione con caratteristiche uniche nel panorama delle supercar che apre la strada a una "nicchia" fino a oggi inesplorata. Rialzata ma senza allargamenti. Le foto spia confermano quanto visto sulla concept: l'elemento chiave della trasformazione è l'adozione dell'assetto rialzato (47 mm sul prototipo), che offre così una maggiore altezza minima per poter guidare la Huracán anche nel fuoristrada leggero. Per adottare pneumatici specifici erano stati modificati anche i passaruota con allargamenti di 30 mm e componenti in plastica grezza, ma sul muletto non ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lasembrava un puro esercizio di stile, ma la presenza di prototipi in Nord Europa rafforza l'ipotesi di un possibile sbarco sul mercato. Alla, infatti, hanno deciso di far derivare dallaEvo una versione con caratteristiche uniche nel panorama delle supercar che apre la strada a una "nicchia" fino a oggi inesplorata. Rialzata ma senza allargamenti. Le foto spia confermano quanto vistoconcept: l'elemento chiave della trasformazione è l'adozione dell'assetto rialzato (47 mm sul prototipo), che offre così una maggiore altezza minima per poter guidare laanche nel fuoristrada leggero. Per adottare pneumatici specifici erano stati modificati anche i passaruota con allargamenti di 30 mm e componenti in plastica grezza, ma sul muletto non ...

