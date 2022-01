L’ALLARME DELL’AD RAI FUORTES: CANONE E RISORSE INCONGRUE PER OBBLIGHI E OFFERTA (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con il CANONE ad appena 90 euro, il più basso d’Europa, e sempre meno pubblicità non si va da nessuna parte? L’ALLARME arriva dai vertici di Viale Mazzini. Ecco qualche passaggio dell’intervento di Carlo FUORTES, amministratore delegato Rai, alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. Il CANONE Rai è il più basso d’Europa: 220 euro in Germania “In un sistema di finanziamento duplice, la risorsa di gran lunga prioritaria è il CANONE: tuttavia, il relativo valore unitario è strutturalmente, come ben noto, il più basso in tutta Europa: 90 euro. Una somma distante da quelle degli altri Paesi al punto da rendere quasi irrilevante la compresenza compensativa, per Rai, della fonte integrativa degli introiti costituita dalla raccolta pubblicitaria”. “Senza fare riferimento alla Svizzera e all’Austria, Paesi ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con ilad appena 90 euro, il più basso d’Europa, e sempre meno pubblicità non si va da nessuna parte?arriva dai vertici di Viale Mazzini. Ecco qualche passaggio dell’intervento di Carlo, amministratore delegato Rai, alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. IlRai è il più basso d’Europa: 220 euro in Germania “In un sistema di finanziamento duplice, la risorsa di gran lunga prioritaria è il: tuttavia, il relativo valore unitario è strutturalmente, come ben noto, il più basso in tutta Europa: 90 euro. Una somma distante da quelle degli altri Paesi al punto da rendere quasi irrilevante la compresenza compensativa, per Rai, della fonte integrativa degli introiti costituita dalla raccolta pubblicitaria”. “Senza fare riferimento alla Svizzera e all’Austria, Paesi ...

