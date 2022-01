Lady Gaga, House of Gucci e il lato hot: “La situazione si è scaldata..” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lady Gaga rivela che vi è un retroscena del film “House of Gucci” che nessun video spettatore ha ancora visto. La popstar premio Oscar, in un’intervista ha detto che dal montaggio sono state escluse alcune scene del film e quindi, ci sarebbe una parte del film che i fans non hanno mai visto e chissà se la vedranno mai. House of Gucci è uno dei film più discussi dell’ultimo periodo ed attualmente, è ancora disponibile al cinema. Il film di Ridley Scott, parla del delitto di Maurizio Gucci, ancora oggi piena di incognite, che fu all’epoca commissionato da Patrizia Reggiani. Questo film ha sbancato al box office italiano con la cifra di 5.000.000 di euro. Capitanato da Lady Gaga e Adam Driver nei ruoli principali, la pellicola è davvero ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022)rivela che vi è un retroscena del film “of” che nessun video spettatore ha ancora visto. La popstar premio Oscar, in un’intervista ha detto che dal montaggio sono state escluse alcune scene del film e quindi, ci sarebbe una parte del film che i fans non hanno mai visto e chissà se la vedranno mai.ofè uno dei film più discussi dell’ultimo periodo ed attualmente, è ancora disponibile al cinema. Il film di Ridley Scott, parla del delitto di Maurizio, ancora oggi piena di incognite, che fu all’epoca commissionato da Patrizia Reggiani. Questo film ha sbancato al box office italiano con la cifra di 5.000.000 di euro. Capitanato dae Adam Driver nei ruoli principali, la pellicola è davvero ...

