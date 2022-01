L’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: cosa c’è dietro. Le indiscrezioni dopo l’annuncio ufficiale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In questi giorni è arrivata la notizia che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di separarsi dopo ben dieci anni di relazione e due figlie – Sole e Celeste. La coppia (ormai ex) tuttavia ha preferito non rivelare le motivazioni dietro la loro scelta, ma in queste ore sono arrivate alle orecchie degli esperti alcune indiscrezioni che hanno fatto un po’ di chiarezza sulla vicenda. Michelle e Tomaso: svelati i motivi della loro recente separazione In questi giorni una vera e propria bomba gossip è arrivata alle orecchie degli appassionati, con la notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due hanno rilasciato un comunicato ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In questi giorni è arrivata la notizia chehanno deciso di separarsiben dieci anni di relazione e due figlie – Sole e Celeste. La coppia (ormai ex) tuttavia ha preferito non rivelare le motivazionila loro scelta, ma in queste ore sono arrivate alle orecchie degli esperti alcuneche hanno fatto un po’ di chiarezza sulla vicenda.: svelati i motivi della loro recente separazione In questi giorni una vera e propria bomba gossip è arrivata alle orecchie degli appassionati, con la notizia della separazione tra. I due hanno rilasciato un comunicato ...

