La vergogna dei salari da fame. In povertà più di un lavoratore su 10. Siamo tra i peggiori in Europa per Working poor. Ma dal ministero del Lavoro non arriva alcun rimedio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Avere un Lavoro in Italia non è condizione sufficiente per evitare di cadere in povertà. Nel nostro Paese il fenomeno della povertà lavorativa è più marcato che negli altri Stati europei: l’indicatore prodotto da Eurostat mostra che nel 2019 l’11,8% dei lavoratori italiani era povero, contro una media Ue del 9,2%. È uno dei dati contenuti nel Rapporto della Commissione del ministero del Lavoro sulla povertà lavorativa. Nel dibattito pubblico, il fenomeno dei Working poor è spesso collegato a salari insufficienti mentre questo – si legge nel Rapporto – è il risultato di un processo che va ben oltre il salario e che riguarda i tempi di Lavoro (ovvero quante ore si lavora abitualmente a settimana e quante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Avere unin Italia non è condizione sufficiente per evitare di cadere in. Nel nostro Paese il fenomeno dellalavorativa è più marcato che negli altri Stati europei: l’indicatore prodotto da Eurostat mostra che nel 2019 l’11,8% dei lavoratori italiani era povero, contro una media Ue del 9,2%. È uno dei dati contenuti nel Rapporto della Commissione deldelsullalavorativa. Nel dibattito pubblico, il fenomeno deiè spesso collegato ainsufficienti mentre questo – si legge nel Rapporto – è il risultato di un processo che va ben oltre ilo e che riguarda i tempi di(ovvero quante ore si lavora abitualmente a settimana e quante ...

