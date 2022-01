La truffa milionaria con i filamenti di nickel che non valevano nulla

Leggi su agi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Unaai danni di 160 investitori. Con questa accusa sono stati arrestati marito e moglie, sulla carta residenti in Estonia ma di fatto comaschi, componenti del cda e del comitato di sorveglianza della Ixellion, una società che dichiarava di effettuare investimenti in progetti ad alto tasso di innovazione e acquisto di metalli rari. Nell'ambito dell'operazione alla coppia sono stati sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro. Secondo gli inquirenti la società è di fatto una scatola vuota che fa riferimento all'uomo e alla donna. Per il marito è scattata la custodia cautelare in carcere, mentre la donna è agli arresti domiciliari: devono rispondere dell'accusa di, abusivismo finanziario e autoriciclaggio. L'operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di ...